Süper Loto sonuçları 11 Ekim: 16 milyon TL sahibini bulacak mı?

11 Ekim Süper Loto sonuçları için nefesler tutuldu. 7 haftadır devreden Süper Loto’da büyük ikramiye rekora doğru gidiyor. 16 milyonu aşması beklenen büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı? Bu akşam noter huzurunda yapılacak çekilişi pek çok kişi canlı yayından takip edecek ve numaraları hemen öğrenebilecek. İşte 14 milyonluk 11 Ekim Süper Loto sonuçları ve canlı çekiliş ile ilgili detaylar...

hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 11 Ekim çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

11 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 572. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

572. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 572'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 12, 25, 43, 51 ve 52 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 918 bin 985 lira 81 kuruş devretti.