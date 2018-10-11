Süper Loto sonuçları 11 Ekim: 16 milyon TL sahibini bulacak mı?

11 Ekim Süper Loto sonuçları için nefesler tutuldu. 7 haftadır devreden Süper Loto’da büyük ikramiye rekora doğru gidiyor. 16 milyonu aşması beklenen büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı? Bu akşam noter huzurunda yapılacak çekilişi pek çok kişi canlı yayından takip edecek ve numaraları hemen öğrenebilecek. İşte 14 milyonluk 11 Ekim Süper Loto sonuçları ve canlı çekiliş ile ilgili detaylar...
Süper Loto 11 Ekim çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 572. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
572. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
Süper Loto'nun 572'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 12, 25, 43, 51 ve 52 olarak belirlendi.
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 918 bin 985 lira 81 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 87 kişi 9 bin 277 lira 65'er kuruş, 4 bilen 5 bin 46 kişi 172 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 100 bin 278 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 3 milyon 170 bin 218 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 289 bin 737 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 280 bin 897 lira 61 kuruş kamuya aktarıldı.
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