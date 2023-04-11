HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SÜPER LOTO SONUÇLARI 11 NİSAN 2023! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI 11 NİSAN 2023! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

11.04.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 11 Nisan 2023 Salı günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 11 Nisan 2023 Salı akşamı bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 11 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 11 NİSAN 2023! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 11 Nisan Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 11 NİSAN AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Süper Loto çekilişi 11 Nisan Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polise gidip her şeyi itiraf etti! Eşini öldürüp eğlenmeye gitmişPolise gidip her şeyi itiraf etti! Eşini öldürüp eğlenmeye gitmiş
Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!
Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Çığlıklarını duyan koştuTacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Çığlıklarını duyan koştu
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango süper loto çekiliş sonuçları süper loto çekilişi süper loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

AK Partili Tomakin hakkında karar verildi!

AK Partili Tomakin hakkında karar verildi!

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Cumhurbaşkanı Erdoğan startı verdi! Vaatleri tek tek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan startı verdi! Vaatleri tek tek duyurdu

Ebubekir Sofuoğlu'nun paylaşımı tepki çekti! Özlem Zengin'den açıklama: 'Bunlar AK Partili falan değiller'

Ebubekir Sofuoğlu'nun paylaşımı tepki çekti! Özlem Zengin'den açıklama: 'Bunlar AK Partili falan değiller'

Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasındaki diyalog gündem oldu!

Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasındaki diyalog gündem oldu!

İlginizi Çekebilir

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.