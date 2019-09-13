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Süper Loto sonuçları 12 Eylül: 2 milyon TL tek kişiye gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 09:25 | Son Güncelleme

Haftanın Süper Loto sonuçları belli oldu ve sürpriz bir şekilde son ikramiyeden hemen sonra devir olmadı gene büyük ikramiye talihlisi çıktı. 12 Eylül tarihli Süper Loto sonuçlarına göre altı bilmeyi başaran bir talihli 2.2 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazandı. İşte 621. hafta Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Süper Loto sonuçları 12 Eylül: 2 milyon TL tek kişiye gitti

MPİ’nin en çok kazandıran ve en çok da devreden oyunlarından olan Süper Loto’da iki haftadır devir yok. 12 Eylül tarihli Süper Loto sonuçlarına göre de geçtiğimiz çekilişte olduğu gibi bir kişi büyük ikramiye kazandı. İşte haftanın Süper Loto sonuçlarının detayları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 22, 38, 39, 53 ve 54 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 621. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 226 bin 300 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 44 kişi 11 bin 457 lira 70'er kuruş, 4 bilen 2 bin 698 kişi 202 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 57 bin 150 kişi 16 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

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