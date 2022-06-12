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SÜPER LOTO SONUÇLARI! 12 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

12.06.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, 12 Haziran 2022 Pazar günkü çekiliş sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün yapılan çekilişte kazandıran numaraları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 12 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Haziran 2022 Pazar Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI! 12 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri Milli Piyango Online'dan canlı yayınlanarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Saat 21.30'da başlayan çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'dan açıklanıyor. Peki 12 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Haziran 2022 Pazar Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

12 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 3 günü gerçekleşen Süper Loto çekilişinin 12 Haziran Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu.

Süper Loto çekilişi 12 Haziran Pazar (bugün) saat 21.30'da yapılacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

9 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 Haziran'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

Süper Loto sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar: 2-5-6-8-47-55

Süper Loto

Süper Loto

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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Milli Piyango
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