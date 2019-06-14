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Süper Loto sonuçları 13 Haziran: 22 milyonluk dev ikramiye tek kişiye çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 09:02 | Son Güncelleme

Haftanın Süper Loto sonuçları belli oldu ve 7 haftadır devam eden devir serisi son bularak 22.5 milyon TL’lik dev ikramiye sahibini buldu. 13 Haziran tarihli Süper Loto sonuçlarına göre bu dev ikramiye Tekirdağ’dan kupon yatıran tek bir talihlinin oldu. İşte 608. hafta Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Süper Loto sonuçları 13 Haziran: 22 milyonluk dev ikramiye tek kişiye çıktı!

MPİ’nin en çok kazandıran ve en çok da devreden oyunlarından olan Süper Loto’da bir kez daha dev bir ikramiye dağıtıldı. 7 hata devreden Süper Loto büyük ikramiyesi 13 Haziran tarihli Süper Loto sonuçlarına göre Tekirdağ’dan bir talihliye 22.5 milyon TL kazandırdı. İşte haftanın Süper Loto sonuçlarının detayları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 14, 18, 20, 38, 41 ve 50 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 608'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 22 milyon 527 bin 637 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 84 kişi 11 bin 43'er lira, 4 bilen 5 bin kişi 200'er lira, 3 bilen 108 bin 641 kişi 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte toplam 26 milyon 159 bin 997 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 555 bin 183 lira, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 431 bin 191 lira kamuya aktarıldı.

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