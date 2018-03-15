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Süper Loto sonuçları (15 Mart) belli oluyor! Süper Loto sonucu sorgulama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 17:05 | Son Güncelleme

Siz de bu hafta şansınızı denemek için süper Loto kuponu doldurduysanız haftanın Süper Loto sonuçları için vakit geldi. Bu akşam 15 Mart tarihli Süper Loto sonuçları için noter huzurunda çekiliş yapılacak. Canlı yayınca yapılacak çekilişten çıkacak numaralar haftanın Süper Loto talihlilerini belirleyecek. Peki bu talihliler arasından bir büyük ikramiye talihlisi çıkar mı?

Süper Loto sonuçları (15 Mart) belli oluyor! Süper Loto sonucu sorgulama!

Bir Süper Loto akşamına daha geldik. MPİ'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto için bu akşam 543. çekiliş yapılacak. 15 Mart Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş, devirsiz ikramiye için gerçekleştirilecek. Çünkü geçtiğimiz hafta 5 devrin ardından bir büyük ikramiye talihlisi ıkmıştı. Peki ya bu akşamki Süper Loto sonuçları ne olur?

Süper Loto'da büyük ikramiyenin kazanılması çok nadir oluyor ve genellikle uzun devir serileri sonrası sonuçlardan büyük ikramiye talihlisi çıkıyor. Bu nedenle tam da devir sonrası büyük ikramiye havuzunun en alt düzeyde olacağı bu ilk haftada fazla katılım beklenmiyor. Katılım az olunca büyük ikramiye çıkma olasılığı da azalıyor. Nitekim geçtiğimiz sene büyük ikramiye çıkmasınının ardından bir daha büyük ikramiye kazanılması durumu yani hiç devir olmaması durumu sadece 1 kere yaşandı. Tabii bu durum yeniden olabilir.

Bu akşam yani 15 Mart Perşembe günü 543. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 15 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

15 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 543. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

543. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

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Süper Loto 542'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 11, 18, 29, 36, 49 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu çekilişinde, 6 bilen bir kişi 14 milyon 29 bin 814 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 118 kişi 7 bin 490 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 515 kişi 171 lira 70'er kuruş, 3 bilen 112 bin 792 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Dağıtılan ikramiye tutarının 17 milyon 501 bin 771 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 2 milyon 505 bin 311 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 402 bin 812 lira 23 kuruş kamuya aktarılacak.

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