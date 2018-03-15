Süper Loto sonuçları (15 Mart) belli oluyor! Süper Loto sonucu sorgulama!

Bir Süper Loto akşamına daha geldik. MPİ'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto için bu akşam 543. çekiliş yapılacak. 15 Mart Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş, devirsiz ikramiye için gerçekleştirilecek. Çünkü geçtiğimiz hafta 5 devrin ardından bir büyük ikramiye talihlisi ıkmıştı. Peki ya bu akşamki Süper Loto sonuçları ne olur?

Süper Loto'da büyük ikramiyenin kazanılması çok nadir oluyor ve genellikle uzun devir serileri sonrası sonuçlardan büyük ikramiye talihlisi çıkıyor. Bu nedenle tam da devir sonrası büyük ikramiye havuzunun en alt düzeyde olacağı bu ilk haftada fazla katılım beklenmiyor. Katılım az olunca büyük ikramiye çıkma olasılığı da azalıyor. Nitekim geçtiğimiz sene büyük ikramiye çıkmasınının ardından bir daha büyük ikramiye kazanılması durumu yani hiç devir olmaması durumu sadece 1 kere yaşandı. Tabii bu durum yeniden olabilir.

Bu akşam yani 15 Mart Perşembe günü 543. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.