Süper Loto sonuçları 16 Nisan: 3 milyon TL geçildi!

16 Nisan tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu ve yine 6 bilen çıkmadı. İkramiye havuzu 3 milyon TL’yi geçti. 6 bilenin çıkmadığı bu Süper Loto çekilişi sonrası gelecek hafta büyük ikramiyenin 5 milyon TL’yi geçmesi bekleniyor. İşte 2. kez devir gerçekleşen Süper Loto’da haftanın numaraları ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 18, 40, 44, 50, 52 ve 54 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 652'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 210 bin 318 lira 17 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 43 kişi 9 bin 90 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 287 kişi 185 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 45 bin 129 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

