SÜPER LOTO SONUÇLARI 18 HAZİRAN! Süper Loto nasıl oynanır, kaçta çekiliyor? Bilet ve çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar çekiliş saati yaklaştıkça 'Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 18 Haziran Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın son çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 18 Haziran Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

15 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

SÜPER LOTO NE KADAR VERİYOR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'da 15 Haziran'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte ikramiye 30 milyon TL olarak açıklandı.



