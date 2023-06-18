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SÜPER LOTO SONUÇLARI 18 HAZİRAN! Süper Loto nasıl oynanır, kaçta çekiliyor? Bilet ve çekiliş ekranı

18.06.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 18 Haziran 2023 Pazar günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 18 Haziran 2023 Pazar akşamı bu haftanın son Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır, kaçta çekiliyor? Bilet ve çekiliş ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI 18 HAZİRAN! Süper Loto nasıl oynanır, kaçta çekiliyor? Bilet ve çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar çekiliş saati yaklaştıkça 'Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 18 Haziran Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın son çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 18 Haziran Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

18 HAZİRAN SÜPER LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

15 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama ekranı! SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

SÜPER LOTO NE KADAR VERİYOR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'da 15 Haziran'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte ikramiye 30 milyon TL olarak açıklandı.

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