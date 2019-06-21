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Süper Loto sonuçları 20 Haziran: 2 milyon TL’lik devir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 08:58 | Son Güncelleme

Haftanın Süper Loto sonuçları belli oldu ve dağıtılan son büyük ikramiyeden sonra ilk devir gerçekleşti. 21 Haziran tarihli Süper Loto sonuçlarına göre kimse altı bilemeyince 2 milyon TL’lik büyük ikramiye devretti. İşte 609. hafta Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Süper Loto sonuçları 20 Haziran: 2 milyon TL’lik devir!

MPİ’nin en çok kazandıran ve en çok da devreden oyunlarından olan Süper Loto’da geçen hafta sahibini bulan dev ikramiyeden sonra bu hafta büyük ikramiye kazanan çıkmadı. 13 Haziran tarihli Süper Loto sonuçlarına göre kimse altı bilmeyi başaramayınca 2 milyon TL’lik büyük ikramiye 28 Haziran çekilişine devretti. İşte haftanın Süper Loto sonuçlarının detayları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 05, 21, 33, 38, 42 ve 49 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 609'inci hafta çekilişinde 2 milyon 28 bin 785 lira 69 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 46 kişi 9 bin 988'er lira, 2 bilen 585 bin kişi 193'er lira, 3 bilen 54 bin 721 kişi 15 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

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