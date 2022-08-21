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SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 AĞUSTOS 2022! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

21.08.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Geçen çekilişten 90 milyon 393 bin Türk Liralık büyük ikramiye tutarı bulunan şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "Süper Loto 21 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı?", "Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 AĞUSTOS 2022! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto çekilişi sonuçlarının belli olmasına saatler kaldı. Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilen şans oyununun 21 Ağustos tarihli çekilişi için geri sayım sürüyor. Peki Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Süper Loto 21 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı?

21 AĞUSTOS PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam üçüncü çekilişi düzenlenecek. Daha önce Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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