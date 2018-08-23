Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 23 Ağustos Perşembe, geçen hafta yapılan çekilişten devreden ikramiye yok. Geçen hafta altı bilen bir kişi 7 milyon 186 bin lira kazanmıştı. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 1,8 milyon TL olması bekleniyor. Bu akşamki Süper Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Süper Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 23 Ağustos Perşembe günü 566. Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 23 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

23 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 566. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.