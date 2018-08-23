Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 23 Ağustos Perşembe, geçen hafta yapılan çekilişten devreden ikramiye yok. Geçen hafta altı bilen bir kişi 7 milyon 186 bin lira kazanmıştı. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 1,8 milyon TL olması bekleniyor. Bu akşamki Süper Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Süper Loto bu hafta devir edecek mi?
Bugün yani 23 Ağustos Perşembe günü 566. Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
Süper Loto 23 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 566. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
566. çekiliş Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
Süper Loto'nun 565'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 9, 11, 12, 35, 49, 52 olarak belirlendi.
Süper Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 186 bin 948 lira 80 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 66 kişi 9 bin 772 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 696 kişi 187 lira 95'er kuruş, 3 bilen 78 bin 31 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Çekilişte, 9 milyon 720 bin 481 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 830 bin 576 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 23 bin 650 lira 38 kuruş kamuya aktarıldı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı bildirildi.
Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto, şans oyunları içinde en büyük ikramiyeyi veren oyun olarak geçiyor. Bunda da devir sınırı olmamasının katkısı büyük. Süper Loto'da 1-54 sayıları içinden seçilen altı sayıyı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Süper Loto, son bir yılda toplam 262 milyon 31 bin 423 TL 35 kuruş ikramiye dağıttı. Son bir yılda yapılan Süper Lot çekilişlerinde kazanılan en büyük ikramiye ise 42 milyon 532 bin 640 TL 20 kuruş. bu ikramiye aynı zamanda şans oyunlarında Türkiye'de bir kişinin kazandığı en büyük ikramiye olarak tarihe geçti. Süper Loto'da son bir yılda en çok çıkan sayılar ise şu şekilde;
13 - 324 kez
35 - 324 kez
37 - 316 kez
1 - 292 kez
45 - 288 kez
17 - 284 kez
4 - 284 kez
47 - 280 kez
20 - 276 kez
33 - 272 kez
43 - 272 kez
23 - 272 kez
22 - 272 kez
36 - 268 kez
49 - 264 kez
40 - 264 kez
19 - 264 kez
29 - 264 kez
18 - 264 kez
5 - 256 kez
46 - 256 kez
14 - 252 kez
54 - 252 kez
50 - 248 kez
12 - 248 kez
41 - 248 kez
39 - 248 kez
2 - 244 kez
31 - 244 kez
10 - 244 kez
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