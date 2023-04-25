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SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 NİSAN 2023! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

25.04.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 25 Nisan 2023 Salı akşamı bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 25 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 NİSAN 2023! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 25 Nisan Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 25 NİSAN AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Süper Loto çekilişi 25 Nisan Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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