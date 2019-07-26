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Süper Loto sonuçları 25 Temmuz: Devir miktarı 16 milyonu geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 09:18 | Son Güncelleme

Haftanın Süper Loto sonuçları belli oldu ve dağıtılan son büyük ikramiyeden sonra altıncı devir gerçekleşti. 25 Temmuz tarihli Süper Loto sonuçlarına göre kimse altı bilemeyince 16 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye devretti. İşte 614. hafta Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Süper Loto sonuçları 25 Temmuz: Devir miktarı 16 milyonu geçti!

MPİ’nin en çok kazandıran ve en çok da devreden oyunlarından olan Süper Loto’da haftalardır süren devir serisi bu hafta da devam etti. 25 Temmuz tarihli Süper Loto sonuçlarına göre kimse altı bilmeyi başaramayınca 16 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye 1 Ağustos çekilişine devretti. İşte haftanın Süper Loto sonuçlarının detayları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 28, 31, 32, 37, 44 ve 51 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 614'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 16 milyon 624 bin 727 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 12 bin 938'er lira, 4 bilen 4 bin 613 kişi 198'er lira, 3 bilen 98 bin 900 kişi 15 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 293 bin 213 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 320 bin 60 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 297 bin 562 lira kamuya aktarıldı.

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