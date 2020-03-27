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Süper Loto sonuçları 26 Mart: Dudak uçuklatan devir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 10:41 | Son Güncelleme

27 Mart Süper Loto sonuçları belli oldu ve devir serisi 7. kez devam etti. MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ile çıkan numaraları kimse bilemeyince 19 milyonlu TL’lik dudak uçuklatan bir devir gerçekleşti. Gelecek hafta büyük ikramiyenin 22 milyon TL’yi bulması beklenmiyor. İşte haftanın Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları 26 Mart: Dudak uçuklatan devir!

Haftanın Süper Loto sonuçları belli oldu ve yine 6 bilen çıkmadı. İkramiye havuzu 19 milyon TL’yi geçti. 26 Mart tarihli Süper Loto sonuçları sonrası gelecek hafta büyük ikramiyenin 22 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. İşte 7. kez devir gerçekleşen Süper Loto’da haftanın numaraları ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 6, 10, 33, 35 ve 47 olarak belirlendi.

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin 117 lira devretti

Süper Loto oyununun 649'uncu hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin 117 lira 64 kuruşluk ikramiye devretti.

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