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Süper Loto sonuçları 27 Haziran: 2. Devir ile büyük ikramiye 4 milyon TL’yi geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 09:07 | Son Güncelleme

Haftanın Süper Loto sonuçları belli oldu ve dağıtılan son büyük ikramiyeden sonra ikinci devir gerçekleşti. 27 Haziran tarihli Süper Loto sonuçlarına göre kimse altı bilemeyince 4 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye devretti. İşte 610. hafta Süper Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Süper Loto sonuçları 27 Haziran: 2. Devir ile büyük ikramiye 4 milyon TL’yi geçti!

MPİ’nin en çok kazandıran ve en çok da devreden oyunlarından olan Süper Loto’da geçen hafta yaşanan devirden sonra bu hafta da büyük ikramiye kazanan çıkmadı. 27 Haziran tarihli Süper Loto sonuçlarına göre kimse altı bilmeyi başaramayınca 4 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye 4 Temmuz çekilişine devretti. İşte haftanın Süper Loto sonuçlarının detayları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 12, 32, 34, 44, 46 ve 50 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 610'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 312 bin 781 lira 96 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 13 bin 611 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 737 kişi 205 lira 65'er kuruş, 3 bilen 59 bin 268 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 25 bin 429 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 426 bin 824 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 798 bin 41 lira 80 kuruş kamuya aktarıldı.

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