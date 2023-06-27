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SÜPER LOTO SONUÇLARI 27 HAZİRAN 2023 açıklandı mı? Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

27.06.2023 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 27 Haziran 2023 Salı günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 27 Haziran 2023 Salı akşamı bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 27 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 27 HAZİRAN 2023 açıklandı mı? Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 27 Haziran Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 27 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Süper Loto çekilişi 27 Haziran Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

milli piyango

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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