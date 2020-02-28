HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Süper Loto sonuçları 28 Şubat: 7 milyon TL’lik dev devir!

Süper Loto sonuçları 28 Şubat: 7 milyon TL’lik dev devir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 09:18 | Son Güncelleme

28 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu ve devir serisi devam etti. MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ile çıkan numaraları kimse bilemeyince 3. devir gerçekleşti. İşte 7 milyon TL’yi aşan devir miktarı ile 654. hafta Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları 28 Şubat: 7 milyon TL’lik dev devir!

Haftanın Süper Loto sonuçları ile ikramiye havuzu 7 milyon TL’yi geçti. 28 Şubat tarihli SÜper Loto sonuçlarına göre bu hafta kimse çekilişte çıkan 6 numaranın hepsini birden bilemedi. 3. kz devir gerçekleşen Süper Loto’da işte haftanın numaraları ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 15, 18, 29, 32, 41 ve 42 olarak belirlendi.

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin 670 lira devretti

Süper Loto oyununun 645. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin 670 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 9 bin 759 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 256 kişi 198 lira 45'er kuruş, 3 bilen 69 bin 199 kişi 15 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu
İdlib'deki hain saldırısı sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajlarıİdlib'deki hain saldırısı sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajları
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Anahtar Kelimeler:
süper loto süper loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

ABD'den İdlib açıklaması

ABD'den İdlib açıklaması

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

Fahrettin Altun'dan İdlib'den gelen şehit haberinin ardından açıklama

Fahrettin Altun'dan İdlib'den gelen şehit haberinin ardından açıklama

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Beştepe'de 6 saatlik İdlib zirvesi

Beştepe'de 6 saatlik İdlib zirvesi

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Gören dönüp bir daha baktı! Daha büyüğü yok

Gören dönüp bir daha baktı! Daha büyüğü yok

Karantina hastanesine dönüştürüldü! Vali'den açıklama

Karantina hastanesine dönüştürüldü! Vali'den açıklama

Diğer Haberler
Suriye'nin İdlib kenti neden önemli? Türkiye neden İdlib'de?

İdlib neden önemli? Türkiye neden Suriye'de?

İdlib'deki alçak saldırı sonrası Halep’te TSK'ya destek gösterisi

Haleplilerden Türkiye'ye destek

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Meteoroloji'den çığ uyarısı

İdlib’teki saldırı Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

İstanbul'da Rusya protestosu!

İdlib'deki hain saldırısı sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajları

İdlib'deki hain saldırısı sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajları

İDO’nun bazı seferleri iptal edildi

İDO’nun bazı seferleri iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.