Süper Loto sonuçları 28 Şubat: 7 milyon TL’lik dev devir!

Haftanın Süper Loto sonuçları ile ikramiye havuzu 7 milyon TL’yi geçti. 28 Şubat tarihli SÜper Loto sonuçlarına göre bu hafta kimse çekilişte çıkan 6 numaranın hepsini birden bilemedi. 3. kz devir gerçekleşen Süper Loto’da işte haftanın numaraları ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 15, 18, 29, 32, 41 ve 42 olarak belirlendi.

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin 670 lira devretti

Süper Loto oyununun 645. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin 670 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 9 bin 759 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 256 kişi 198 lira 45'er kuruş, 3 bilen 69 bin 199 kişi 15 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

