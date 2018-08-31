Süper Loto sonuçları 30 Ağustos: Zafer bayramında 2. devir!

Haftanın süper Loto sonuçları için yapılan çekiliş 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk geldi. 567. Hafta çekilişi için kupon yatıran şans oyunu müdavimlerinden Süper Loto’yu tutturabilen çıkmadı. Böylece önümüzdeki çekilişe 3 milyona yakın büyük ikramiye meblağı devretmiş oldu. 2. devirin gerçekleştiği Süper Loto’da yeni devir serisinin kaç çekiliş süreceği ve büyük ikramiyenin ne kadar büyüyeceği merak ediliyor. İşte 30 Ağustos tarihli Süper Loto sonuçları...
Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan Süper Loto sonuçlarına göre altı bilen çıkmayınca 2 milyon 897 bin 916 lira 32 kuruş ikramiye devretti.
Süper Loto çekilişinde 5 bilen 45 kişi 11 bin 624 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 973 kişi 188 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 61 bin 255 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye kazandılar.
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