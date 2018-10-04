Süper Loto sonuçları 4 Ekim: 14 milyonluk dev ikramiyenin çekilişi canlı yayında!

4 Ekim Perşembe akşamı 572. Süper Loto sonuçları için çekiliş yapılacak. Ekim ayının bu ilk Süper Loto çekilişinin 14 milyonluk bir ikramiye için yapılması bekleniyor. Son 6 haftadır gerçekleşen devirler ile büyük ikramiye miktarı giderek arttı. Bu akşam bu dev meblağı kazanan çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.
Süper Loto 4 Ekim çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 572. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
572. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 86 kişi, 8 bin 811 lira 55'er kuruş; 4 bilen 4 bin 497 kişi 180 lira 90'ar kuruş; 3 bilen 94 bin 299 kişi, 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 976 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 149 bin 874 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 202 bin 568 lira 78 kuruş kamuya aktarıldı.
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