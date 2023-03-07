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SÜPER LOTO SONUÇLARI 7 MART 2023 AÇIKLANDI! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

07.03.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 7 Mart 2023 Salı günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 7 Mart 2023 Salı akşamı bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 7 Mart Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 7 MART 2023 AÇIKLANDI! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 7 Mart Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 7 MART AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi için geri sayım sona erdi. Süper Loto çekilişi 7 Mart Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşti.

İşte kazandıran numaralar;

7 mart süper loto

Kazandıran numaralar; 6-10-12-19-35-47 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 16.034.275,61 TL büyük ikramiye devretti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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