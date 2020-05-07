Süper Loto sonuçları 7 Mayıs canlı izle: 8 milyon TL için çekilecek!

MPİ’nin en çok devreden ve rekor ikramiyelere imza atan oyunu Süper Loto her perşembe akşamı çekiliyor. Bu akşam da geçtiğimiz hafta gerçekleşen 4. devir sonrası 8 milyon TL’yi aşması beklenen büyük ikramiye için çekiliş yapılacak ve haftanın süper Loto sonuçları belli olacak. Peki canlı Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak ve 7 Mayıs Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte 652. Hafta Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar...
MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Süper Loto numaralarının belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
Süper Loto 7 Mayıs çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 654. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
Süper Loto'nun 674'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar kazandıran numaralar 3, 6, 7, 8, 46 ve 47 olarak belirlendi.
6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 901 bin 625 lira 53 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 671 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 56 kişi 177 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 59 bin 949 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.