Süper Loto sonuçları 7 Mayıs canlı izle: 8 milyon TL için çekilecek!

MPİ’nin en çok devreden ve rekor ikramiyelere imza atan oyunu Süper Loto her perşembe akşamı çekiliyor. Bu akşam da geçtiğimiz hafta gerçekleşen 4. devir sonrası 8 milyon TL’yi aşması beklenen büyük ikramiye için çekiliş yapılacak ve haftanın süper Loto sonuçları belli olacak. Peki canlı Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak ve 7 Mayıs Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte 652. Hafta Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

7 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Süper Loto numaralarının belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 7 Mayıs çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

7 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 654. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

7 Mayıs Süper Loto sonuçları için tıklayınız