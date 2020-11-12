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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 12 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 11:20 | Son Güncelleme

Şans oyunları ile ilgili olan vatandaşlar tarafından 12 Kasım Süper Loto çekilişi ile alakalı detaylar merak ediliyor. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağının belli olacağı çekilişle alakalı olarak 12 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak sorusuna cevap aranıyor. İşte 12 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama işlemi!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 12 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama

12 Kasım Süper Loto çekilişi ile ilgili şans oyunlarına merak olan pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Özellikle Süper Loto sonuçları açıklandı mı ve bugün Süper Loto saat kaçta çekilecek sorularının yanıtları araştırılıyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından, Süper Loto çekilişi saat kaçta çekiliyor konusu ilgiyle takip ediliyor. İşte devreden büyük ikramiyenin 11 milyon 149 bin 596 TL olduğu çekilişe dair tüm merak edilenler...

BUGÜN SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto ne zaman çekiliyor sorusuna yanıt olarak bilindiği gibi çekiliş haftanın üç günü şeklinde, salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Özellikle şans oyunu tutkunları tarafından bugün Süper Loto kaçta çekiliyor sorusunun cevabı sorgulanıyor. Zaman zaman çekiliş saatlerinde değişiklik olabiliyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekilişler 21.30’da yapılıyor. Dolayısıyla bu akşam 21.30’da çekiliş gerçekleşiyor. Şimdi, çekilişe çok kısa bir süre kaldı. Devreden büyük ikramiye ise 11 milyon 149 bin 596 TL. Şans oyunları tutkunları tarafından heyecan dolu bekleyiş devam ediyor.

Aynı zamanda Süper Loto 12 Kasım 2020 çekilişi millipiyangoonline.com üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar millipiyangoonline.com'a girerek çekilişi canlı olarak izleyebiliyor. Çekilişi canlı olarak izleyemeyen vatandaşlar ise isterlerse yine aynı sitedeki videolar bölümünden çekilişin kaydını seyredebiliyor. Videolar YouTube üzerinden de yayınlanıyor.

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12 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com internet adresindeki ilgili alanda bulunan sonuçlar bölümünden yayınlanıyor. Aynı zamanda Süper Loto çekiliş sonucu canlı yayın izlenerek de takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı olarak yayınlanıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar www.millipiyangoonline.com adresine giderek çekilişi canlı bir şekilde izleme yöntemini tercih edebiliyor. Canlı yayın tam olarak çekilişin yapılacağı saat olan 21.30'da başlıyor.

Millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanan çekiliş ile sonuçlar belli olacak. İsteyen vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için bilet sorgulama işlemi de yapabiliyor. Bununla alakalı olarak bilet sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden ve millipiyangoonline.com üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto sorgulama işlemlerinin yanı sıra oyunun kuralları da vatandaşlar tarafından merak edilebiliyor. Oyun, 1 ve 60 sayı arasındaki 6 adet sayının bilinmesine dayanıyor. Oyunda en az 2 ve en çok 6 adet sayı doğru tahmin edilerek çeşitli ikramiyeler kazanılabiliyor. Kazanma oranları oynanan kolonlara ve bilinen numaralara göre değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar kolonları kendileri doldurabilirken aynı zamanda “sen seç” işlemiyle de oynayabiliyor. Oyunu 18 yaşından büyük vatandaşlar oynayabiliyor.

Vatandaşların haftada 3 gün kazanma şansı bulunuyor. Çekiliş haftada 3 gün yani salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Her çekilişte küre içindeki 60 numara içerisinden 6 numara çekiliyor. Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilindiğinde kazanılabiliyor. 6 bilen ise büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması durumunda da ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölüşülüyor. Oyun, millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da belirlenmiş olan satış noktalarından oynanabiliyor.

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