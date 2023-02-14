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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Şubat Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

14.02.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 14 Şubat 2023 Salı günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 14 Şubat 2023 Salı akşamı bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 14 Şubat Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Şubat Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 14 Şubat Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 14 ŞUBAT AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi için geri sayım devam ediyor. Çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Süper Loto çekilişi 14 Şubat Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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