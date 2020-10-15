HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Ekim Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 15 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Ekim Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 15 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 16:33 | Son Güncelleme

Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından 15 Ekim Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağının belli olacağı çekilişle ilgili 15 Ekim Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak sorusuna cevap aranıyor. İşte 15 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama işlemi!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Ekim Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 15 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama

15 Ekim Süper Loto çekilişi ile ilgili çok sayıda detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Süper Loto sonuçları açıklandı mı ve bugün Süper Loto saat kaçta çekilecek sorusunun yanıtına aranıyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından, Süper Loto çekilişi saat kaçta çekiliyor konusu ilgiyle takip ediliyor. İşte tüm merak edilenler...

BUGÜN SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto ne zaman çekiliyor sorusuna yanıt olarak bilindiği üzere çekiliş haftanın üç günü şeklinde, salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Özellikle şans oyunu tutkunları tarafından bugün Süper Loto kaçta çekiliyor sorusunun cevabı sorgulanıyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekilişler 21.30’da yapılıyor. Dolayısıyla bu akşam 21.30’da Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor.

Aynı zamanda Süper Loto 15 Ekim 2020 çekilişi millipiyangoonline.com üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar millipiyangoonline.com'a girerek çekilişi canlı olarak izleyebiliyor. Çekilişi canlı olarak izleyemeyen vatandaşlar ise isterlerse yine aynı sitedeki videolar bölümünden çekilişin kaydını seyredebiliyor.

15 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com internet adresindeki Süper Loto ekranında bulunan sonuçlar bölümünden yayınlanıyor. Aynı zamanda Süper Loto çekiliş sonucu canlı yayın izlenerek de takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı yayınlanıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar www.millipiyangoonline.com adresine giderek çekilişi canlı bir şekilde izleme yöntemini tercih edebiliyor. Canlı yayın tam olarak çekilişin yapılacağı saat olan 21.30'da başlıyor.

Millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanan çekiliş ile sonuçlar belli olacak. İsteyen vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için bilet sorgulama işlemi de yapabiliyor. Bununla alakalı olarak bilet sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto sorgulama işlemlerinin yanı sıra oyunun kuralları da vatandaşlar tarafından merak edilebiliyor. Süper Loto oyunu, 1 ve 60 sayı arasındaki 6 adet sayının bilinmesine dayanıyor. Süper Loto’da en az 2 ve en çok 6 adet sayı doğru tahmin edilerek çeşitli ikramiyeler kazanılabiliyor. Kazanma oranları oynanan kolonlara ve bilinen numaralara göre değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar kolonları kendileri doldurabilirken aynı zamanda “sen seç” işlemiyle de oynayabiliyor. Süper Loto’yu 18 yaşından büyük vatandaşlar oynayabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Kırklareli'nde 94 daireli site ve 2 sokak karantinaya alındıKırklareli'nde 94 daireli site ve 2 sokak karantinaya alındı
Sınav sonuçları açıklandı!Sınav sonuçları açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Oben büyüdü! Paylaşımları olay oldu
Oben büyüdü! Paylaşımları olay oldu
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Diğer Haberler
Kırklareli'nde 94 daireli site ve 2 sokak karantinaya alındı
Kırklareli'nde 94 daireli site ve 2 sokak karantinaya alındı
Otomobilin kaputundan çıkan yılan şaşkına çevirmişti! Prof. Dr. Olgun'dan açıklama
Kaputtan çıkan yılan şoke etmişti! Dikkat çeken açıklama
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki
Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
TSK anbean takip etti! İşte Yunanistan'ın 'görünmez' denizaltıları
TSK anbean takip etti! İşte Yunanistan'ın 'görünmez' denizaltıları
Pozitif çıkan kişi temaslıları bildirmeyince soruşturma başlatıldı
Pozitif çıkan kişi temaslıları bildirmeyince soruşturma başlatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.