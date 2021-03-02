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Süper loto sonuçları açıklandı mı? 2 Mart süper loto çekiliş sonuçları!

02.03.2021 22:34 | Son Güncelleme:
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Süper loto sonuçları açıklandı mı? 2 Mart süper loto çekiliş sonuçları!

Süper loto 2 Mart sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper loto çekişinde bu akşamın talihli ismi belli oldu. Vatandaşlar arama motorları üzerinden "Süper Loto çekiliş sonuçları" hakkında araştırmalar yapıyor. Diğer yandan haftada üç gün çekiliş yapılan süper loto ikramiyesi de merak konusu haline geldi. İşte, 2 Mart süper loto çekiliş sonuçları!

Süper Loto çekilişi sonucu gündemde en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günlerinde talihlilerini arıyor. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise 2 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. İşte, süper loto sonuçları!

2 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları!

Milli Piyango İdaresinin resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com 'da 2 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. Süper Loto'da bu akşamın şanslı rakamları ise "13, 35, 41,42,48,58" oldu.

Süper Loto büyük ikramiye ne kadar?

2 Mart, 21.30'da uygulanan Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Doğru rakamları tahmin edebilen talihli için ise Süper Loto büyük ikramiyenin 16.386.344 TL olduğu duyuruldu.

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Milli Piyango

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