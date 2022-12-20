HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

20.12.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 20 Aralık Salı akşamı itibariyle ilgililer tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 20 Aralık 2022 Salı akşamı bu haftanın haftanın ilk Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Aralık Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla bekleniyor. Süper Loto oynayan vatandaşlar 20 Aralık 2022 akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI mı?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi heyecanla bekleniyor. Çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto çekilişi 20 Aralık Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna'da kalan 2 uçak Kayseri'ye dönüyor!Ukrayna'da kalan 2 uçak Kayseri'ye dönüyor!
Ölü sayısı her geçen gün artıyor! Tedirgin eden gelişme, tüm askerleri geri çağırdılarÖlü sayısı her geçen gün artıyor! Tedirgin eden gelişme, tüm askerleri geri çağırdılar
Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarıNe zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı
Anahtar Kelimeler:
süper loto Milli Piyango süper loto çekiliş sonuçları süper loto sonuç

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı

2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı

Kulisleri hareketlendiren sözler! Herkes bu kareyi konuşuyor

Kulisleri hareketlendiren sözler! Herkes bu kareyi konuşuyor

İstanbul'a yılın ilk karı yağdı, Türkiye geneli için tarih verdi

İstanbul'a yılın ilk karı yağdı, Türkiye geneli için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Lakabı 'Karındeşen Nine'! Torunun karısını öldürüp...

Lakabı 'Karındeşen Nine'! Torunun karısını öldürüp...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.