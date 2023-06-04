Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? millipiyangoonline.com çekiliş ve bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? sorularını aratıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 4 Haziran Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın üçüncü çekiliş heyecanı yaşanacak. Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında kazanan numaralar sitemizde yer alacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



