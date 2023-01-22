Süper Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye ne kadar? İşte 22 Ocak Süper Loto çekiliş ve bilet ekranı

Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Her çekilişi ayrı bir heyecanla beklenen Süper Loto'da bu haftanın son çekilişi gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar çekilişe yoğun bir ilgi gösteriyor. Hayallerini şans oyununa bağlayanlar bu akşam yüzlerinin gülmesini bekliyor. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye ne kadar? İşte ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak.

Çekiliş MPİ web sitesinden ve resmi Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Süper Loto hangi günler çekiliyor oldukça merak edilen konulardan biri oldu. Süper Loto çarşamba ve pazar günleri çekiliyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Süper Loto'da çarşamba gün yapılan çekilişte 6 bilen çıkmamıştı. Süper Loto'da eğer 6 bilen çıkmazsa büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devrediyor. Geçen hafta büyük ödül kimseye verilemediği için bu akşamki çekilişe devretmişti.

Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye 13.804.463,85 ₺ olacak. 6 bilen ya da bilenlerin çıkması halinde talihli kişi ya da kişiler 13.804.463,85 ₺ büyük ikramiyenin sahibi olacaklar. Birden fazla 6 bilenin olması halinde büyük ikramiye kişiler arası bölüştürülecek.

