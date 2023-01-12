Süper Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye ne kadar? Süper Loto nasıl oynanır? 12 Ocak Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama

12 Ocak Süper Loto çekilişi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca kişi Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. Şans oyunu meraklılarının büyük bir ilgiyle takip ettiği çekiliş bu akşam gerçekleştirildi. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte detaylar...

12 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

12 Ocak Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen çekilişin sonuçları çok merak ediliyor. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş hem MPİ web sitesinden hem de Youtube kanallarından izlendi.

12 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

13-15-21-24-32-45

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Süper Loto para ödülü bu akşamki çekilişin büyük ikramiyesi

4,1 MİLYON ₺ olarak açıklandı. Milyonlarca kullanıcının hayalini süsyelen büyük ikramiye kime ya da kimlere çıkacak merakla bekleniyordu. 10 Ocak Salı Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamış ve ödül devretmişti.

Bu akşam gerçekleştirilen çekilişte de yine 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye yine devretti.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Süper Loto tek kolon ücreti 6 TL’dir.

Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilinirse kazanırsınız. 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

