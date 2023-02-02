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Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? 2 Şubat 2023 Süper Loto çekiliş ve bilet ekranı

02.02.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her seferinde ayrı bir heyecan yaratan çekiliş için geri sayım başladı. Akşam saatlerine gelinmesiyle şans oyunu severler Süper Loto ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Bu akşam yapılacak çekilişe ilgi yine oldukça yoğun. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte 2 Şubat 2023 Süper Loto çekiliş ve bilet ekranı

Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? 2 Şubat 2023 Süper Loto çekiliş ve bilet ekranı

Süper Loto sonuçları yine merak konusu oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek çekilişe ilgi yine oldukça fazla. Vatandaşlar Süper Loto büyük ikramiye ile neler yapabileceklerinin hayalini kuruyor. Kimisi işlerini büyütecek kimisi ise borçlarını ödeyecek. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte çekilişe dair ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş canlı yayınlanacak. Noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi canlı izlenebilecek. MPİ web sitesinden ve Youtube kanalından çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz.
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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Seçtiğiniz her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Süper Loto tek kolon ücreti 6 TL’dir.
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Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilmeniz halinde kazanırsınız. 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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