Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? 2 Şubat 2023 Süper Loto çekiliş ve bilet ekranı

Süper Loto sonuçları yine merak konusu oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek çekilişe ilgi yine oldukça fazla. Vatandaşlar Süper Loto büyük ikramiye ile neler yapabileceklerinin hayalini kuruyor. Kimisi işlerini büyütecek kimisi ise borçlarını ödeyecek. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte çekilişe dair ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş canlı yayınlanacak. Noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi canlı izlenebilecek. MPİ web sitesinden ve Youtube kanalından çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz.



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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Seçtiğiniz her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Süper Loto tek kolon ücreti 6 TL’dir.



Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilmeniz halinde kazanırsınız. 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

