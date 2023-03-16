Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekilecek? Süper Loto nasıl oynanır? 26 Mart çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları merak edildi. Milyonlarca kişi Süper Loto çekilişini bekliyor. Haftada üç gün gerçekleştirilen çekiliş, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekilecek? Loto nasıl oynanır? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Canlı yayınlanacak olan çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Çekiliş, Milli Piyango TV ve Youtube kanalından takip edilebilecek.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Süper Loto tek kolon fiyatı 6 TL’dir. Haftada 3 gün kazanma şansınız bulunuyor. Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir.

Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirseniz kazanırsınız. 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

