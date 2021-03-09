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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto 9 Mart sonuçları

09.03.2021 17:44 | Son Güncelleme:
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto 9 Mart sonuçları

Süper Loto 9 Mart çekiliş sonuçları açıklandı mı? şans oyunu sevenler tarafından merak ediliyor. 9 Mart Süper Loto rakamları büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen kişiler tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde doğru rakamları tahmin edenler, büyük ikramiyenin sahibi olmaya hak kazanacak. Peki, Süper Loto 9 Mart sonuçları belli oldu mu? İşte, heyecanla beklenen 9 Mart Süper Loto sonuçları!

Süper Loto 9 Mart sonuçları büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen kişiler tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her Salı, Perşembe ve Pazar günleri Süper Loto çekilişi düzenleniyor. Diğer yandan, çekilişin şanslı rakamlarını öğrenmek isteyenler, Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Süper Loto 9 Mart çekiliş sonuçları!

Süper Loto 9 Mart çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Süper Loto 9 Mart çekiliş sonuçları bu akşam 21.30'da belli olacak. Noter huzurunda ve canlı yayında açıklanan Süper Loto çekiliş sonuçlarının şanslı rakamları belli olduğunda haberimizde yer alacak.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır

Süper Loto nereden oyanır?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.

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Milli Piyango

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