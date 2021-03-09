Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto 9 Mart sonuçları

Süper Loto 9 Mart sonuçları büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen kişiler tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her Salı, Perşembe ve Pazar günleri Süper Loto çekilişi düzenleniyor. Diğer yandan, çekilişin şanslı rakamlarını öğrenmek isteyenler, Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Süper Loto 9 Mart çekiliş sonuçları!

Süper Loto 9 Mart çekiliş sonuçları



Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Süper Loto 9 Mart çekiliş sonuçları bu akşam 21.30'da belli olacak. Noter huzurunda ve canlı yayında açıklanan Süper Loto çekiliş sonuçlarının şanslı rakamları belli olduğunda haberimizde yer alacak.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.