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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto hangi günler çekiliyor? 16 Nisan bilet ve çekiliş ekranı

16.04.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın son çekilişi bu akşam canlı yayında gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen çekilişe yine ilgi oldukça yoğun. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto hangi günler çekiliyor? İşte 6 Nisan 2023 çekiliş ve bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto hangi günler çekiliyor? 16 Nisan bilet ve çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 16 Nisan Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş MP canlı tv ve Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Süper Loto tek kolon fiyatı 3 TL'dir.

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16 NİSAN SÜPER LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İlginin oldukça yoğun olduğu Süper Loto, her hafta heyecanla bekleniyor.

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13 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

13 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

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