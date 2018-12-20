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Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 23:21 | Son Güncelleme

Süper Loto sonuçları her Perşembe olduğu gibi bu hafta da talihli numaraları belli oldu. Geçtiğimiz hafta ilk devri gerçekleştiren Süper Loto sonuçlarına göre bugün ikinci devir geldi. Süper Loto çekilişi sonucuna göre büyük ikramiye 3 milyon liraya dayandı. İşte 20 Aralık 2018 Süper Loto çekilişi sonucu...

Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 977 bin 829 lira devretti.

20 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 583'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 13, 21, 28, 37 ve 54 olarak belirlendi.

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İKİNCİ KEZ DEVRETTİ

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 977 bin 829 lira 12 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 66 kişi, 7 bin 258 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 460 kişi 148 lira 95'er kuruş, 3 bilen 65 bin 494 kişi, 13 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 881 bin 898 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 359 bin 900 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 760 bin 363 lira 91 kuruş kamuya aktarıldı.

(AA)

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