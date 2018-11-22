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Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 21:56 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günü çekilen Süper Loto'da 22 Kasım çekilişi sonuçları belli oldu. 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 631 bin 786 lira 24 kuruş devretti. İşte 22 Kasım Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

22 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 579'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 24, 39, 47 ve 51 olarak belirlendi.

superloto

BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 631 bin 786 lira 24 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 40 kişi 12 bin 692 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 529 kişi 215 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 55 bin 753 kişi de 16 lira 90'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 994 bin 401 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 442 bin 297 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 805 bin 819 lira 47 kuruş kamuya aktarıldı.

(AA)

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