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Süper Loto sonuçları belli oldu! 6 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 6 Ekim 2020!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 19:51 | Son Güncelleme

Şans oyunu tutkunları tarafından 6 Ekim 2020 tarihinde yapılan Süper Loto çekilişinin sonuçları merak ediliyor. Bir süredir heyecan içerisinde beklenen 6 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu! Şimdi bu şans oyununu oynamış olan vatandaşlar Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak ediliyor. İşte Süper Loto sonuçları 6 Ekim 2020 ile ilgili detaylar...

Süper Loto sonuçları belli oldu! 6 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 6 Ekim 2020!

6 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları şans oyunu oynayanlar tarafından merakla araştırılıyor. Pek çok vatandaş da Süper Loto sonucu sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Süper Loto çekilişi canlı olarak millipiyangoonline.com internet adresi üzerinden takip ediliyor. Süper Loto sonuçları çekilişi canlı olarak millipiyangoonline.com üzerinden izleyememiş olan vatandaşlar tarafından yine aynı siteye girerek kontrol edilebiliyor. Sorgulama alanı kullanılarak vatandaşların biletine çıkmış olan ikramiye kolayca öğrenilebiliyor. İşte şans oyunu meraklılarının heyecanla beklediği Süper Loto sonuçları 6 Ekim 2020 ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı ile ilgili bütün detaylar…

6 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Şans oyunlarıyla ilgilenen vatandaşlar Süper Loto çekilişi kaçta yapılacak sorusunun yanıtı da sıklıkla araştırıyor. Bilindiği üzere Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü ve salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Süper Loto kaçta çekiliyor sorusuna yanıt olarak da çekilişler 21.30’da gerçekleşiyor ve millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Böylece isteyen vatandaşlar çekilişleri internet üzerinde canlı olarak izleyebiliyor.

Millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişine göre 6 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Yapılan çekiliş doğrultusunda 6 Ekim Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar 1-4-20-21-25-29 olarak belirlendi. İsteyen vatandaşlar biletlerine çıkan ikramiyeyi bilet sorgulama yaparak da öğrenebiliyor. Bunun için bilet ile ilgili sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden yapılabiliyor. İsteyen vatandaşlar çekilişi canlı olarak izleyememiş olsalar da çekiliş videosunu millipiyangoonline.com üzerinden tekrar izleyebiliyor.

Süper Loto sonuçları belli oldu! 6 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 6 Ekim 2020!

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto sorgulama işlemlerinin yanı sıra kimi vatandaşlar da oyunun kuralları ile ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor. Süper Loto oyunu, 1 ve 60 sayı arasındaki 6 adet sayının bilinmesi esasına dayanıyor. Süper Loto’da en az 2 tane sayı ve en çok 6 tane sayı doğru tahmin edilerek çeşitli ikramiyeler kazanılabiliyor. Kazanma oranları ise oynanan kolon sayısına ve bilinen numaralara göre değişkenlik gösterebiliyor. İsteyen vatandaşlar kolonları kendileri doldurabilirken ayrıca “sen seç” işlemiyle de kolonları kendisi doldurmak istemeyen vatandaşlar bu oyunu oynayabiliyor. Süper Loto 18 yaşından büyük vatandaşlar tarafından oynanabiliyor.

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