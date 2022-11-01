HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango ile 1 Kasım Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango ile 1 Kasım Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

01.11.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı 1 Kasım Salı akşam saatleri itibariyle merak konusu oldu. Süper Loto haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri oynanabiliyor. 1 Kasım Salı akşamı haftanın ilk Süper Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. Peki, Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango ile 1 Kasım Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango ile 1 Kasım Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla bekleniyor. Süper Loto oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun 1 Kasım Salı akşamı ilk çekilişi gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleşecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çavuşoğlu'ndan net sözler: İadesini istiyoruz!Çavuşoğlu'ndan net sözler: İadesini istiyoruz!
Soçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildiSoçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildi
Perukla geri döndü, 2 kadına asit attı...Perukla geri döndü, 2 kadına asit attı...
Anahtar Kelimeler:
süper loto Milli Piyango milli piyango süper loto milli piyango süper loto sonuçları süper loto çekilişi süper loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu!

Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu!

TOGG kredisi için bankalar harekete geçiyor

TOGG kredisi için bankalar harekete geçiyor

Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı…

Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı…

Türkiye'de bir ilk olacak! Herkese aynı anda gelecek

Türkiye'de bir ilk olacak! Herkese aynı anda gelecek

Siyaset yapamazlar ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım...

Siyaset yapamazlar ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım...

İlginizi Çekebilir

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.