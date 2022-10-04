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  4. Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 4 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 4 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

04.10.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları heyecanla çekilişi bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Süper Loto çekilişleri her hafta belirli günlerde yapılıyor. Bilet sorgulama ekranı çekilişin hemen ardından aktif hale geliyor. Peki, 4 Ekim Salı Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 4 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçlarında beklenen gün geldi. Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. En son çekiliş 2 Ekim Pazar günü düzenlendi ve kazandıran numaralar açıklandı. Şimdi gözler bu akşamki sonuçlarda. 4 Ekim Süper Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Loto sonuçları 4 Ekim Salı günü saat 21:30’da yapılacak olan çekilişin ardından açıklanacak.
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsanız kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal sizin için rastgele 6 numara seçebilir.

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsiniz. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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