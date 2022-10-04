Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 4 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçlarında beklenen gün geldi. Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. En son çekiliş 2 Ekim Pazar günü düzenlendi ve kazandıran numaralar açıklandı. Şimdi gözler bu akşamki sonuçlarda. 4 Ekim Süper Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Loto sonuçları 4 Ekim Salı günü saat 21:30’da yapılacak olan çekilişin ardından açıklanacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ



SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsanız kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal sizin için rastgele 6 numara seçebilir.

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsiniz. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.



