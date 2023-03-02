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Süper Loto sonucu açıklandı mı, saat kaçta çekiliyor? 2 Mart Süper Loto bilet ve çekiliş ekranı

02.03.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar çekiliş sonuçları için araştırmalarını sıklaştırdı. Şans oyunu meraklıları Süper Loto çekilişi sonuçları için oldukça heyecanlı. Peki Süper Loto sonucu açıklandı mı, saat kaçta çekiliyor? İşte 2 Mart Süper Loto bilet ve çekiliş ekranı...

Süper Loto sonucu açıklandı mı, saat kaçta çekiliyor? 2 Mart Süper Loto bilet ve çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu meraklıları tarafından araştırılıyor. Süper Loto'da ikramiye kazanmak için şansını deneyen vatandaşlar 2 Mart Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Peki Süper Loto sonucu açıklandı mı, saat kaçta çekiliyor? İşte detaylar...

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Canlı yayınlanacak olan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

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Çekiliş Milli Piyango canlı tv ve Yotube kanalı üzerinden izlenebilecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Süper Loto tek kolon fiyatı 6 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmediğinizde kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminalin sizin için rastgele 6 numara seçmesini sağlayabilirsiniz.

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Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsiniz. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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