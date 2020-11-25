HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Super Mario 3 kasedi 156 bin dolara alıcı buldu!

Super Mario 3 kasedi 156 bin dolara alıcı buldu!

25.11.2020 12:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Super Mario 3 kasedi 156 bin dolara alıcı buldu!

1990 yılında satışa çıkan Super Mario 3 rekor bir fiyata satıldı. İşte Super Mario oyununun dudak uçuklatan fiyatı.

Günümüzde eski nadir oyunlar, yenilerinden çok daha fazla talep görüyor. Elbette bu eski oyunların iyi bir şekilde saklanmış olması da önemli. Bu şekilde saklanan oyunlar sahibini zengin edebiliyor.

SUPER MARİO 3 İÇİN 156 BİN DOLARI GÖZDEN ÇIKARDI

Aynı 1990 yılında satışa çıkan Super Mario 3 oyunu gibi. 1990 yılında çıkan oyun yapılan bir açık arttırma ile rekor fiyata satılarak dünyanın en pahalı oyunu oldu. Bir koleksiyoner bu oyun için tam 156 bin doları gözden çıkardı.

Elbette şunu belirtmek gerekiyor. Her SM3 kopyası bu kadar değerli değil. 156 bin dolar fiyat etiketi biçilen kopya koruma kabından bile çıkarılmamış ve koruma mührü bile sökülmemiş.

super-mario

Tabiri caizse sıfırdan tek farkı ikinci el olması diyebiliriz. Zamanında NES için satışa çıkan oyunun ilk kopyalarından biri olan bu eşsiz oyun kasedi için 156 bin dolar yani yaklaşık 1.24 milyon TL gözden çıkarıldı.

2020 Altın Joystick Ödülleri sahiplerini buldu! The Last of Us Part II damga vurdu2020 Altın Joystick Ödülleri sahiplerini buldu! The Last of Us Part II damga vurdu

Görünen o ki oyunların dijitale dönmesiyle birlikte bu tarz ürünler çok daha fazla değer kazanacak. Eğer elinizde hala ambalajı açılmamış bir oyun varsa ona iyi bakmanızı tavsiye ederiz. Çünkü oyunlar artık kutulu olarak satılmıyor. Muhtemelen bir 10 – 20 yıl sonra elinizdeki oyun çok daha değerli hale gelebilir.

İddia: iOS 15 alacak modeller belli oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Keanu Reeves'lı yapımdan dopdolu yeni video!Keanu Reeves'lı yapımdan dopdolu yeni video!
Spor salonları kapatılıyor mu?Spor salonları kapatılıyor mu?

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

2020 Altın Joystick Ödülleri sahiplerini buldu! The Last of Us Part II damga vurdu

Oyun dünyasının Oscar'ları sahiplerini buldu!

Cyberpunk 2077 PlayStation gameplay videosu yayınlandı!

Keanu Reeves'lı yapımdan dopdolu yeni video!

FM'cilerin hasreti bitti: Football Manager 2021 çıktı! İşte FM 2021 fiyatı

Futbolseverlerin hasreti sonunda bitti! İşte fiyatlar

Cyberpunk 2077'yi test etti, 175 saatte bitiremedi!

Keanu Reeves'lı yapım 175 saatte bitmedi!

Hearthstone’un yeni genişleme paketi Darkmoon Panayırı Dehşeti çıktı!

Darkmoon Panayırı Dehşeti çıktı!

PS5 Pulse 3D kablosuz kulaklık Türkiye fiyatı ile ortaya çıktı!

PS5'in kablosuz kulaklığı fiyatıyla dudak uçuklattı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.