Super Mario 3 kasedi 156 bin dolara alıcı buldu!

Günümüzde eski nadir oyunlar, yenilerinden çok daha fazla talep görüyor. Elbette bu eski oyunların iyi bir şekilde saklanmış olması da önemli. Bu şekilde saklanan oyunlar sahibini zengin edebiliyor.

SUPER MARİO 3 İÇİN 156 BİN DOLARI GÖZDEN ÇIKARDI

Aynı 1990 yılında satışa çıkan Super Mario 3 oyunu gibi. 1990 yılında çıkan oyun yapılan bir açık arttırma ile rekor fiyata satılarak dünyanın en pahalı oyunu oldu. Bir koleksiyoner bu oyun için tam 156 bin doları gözden çıkardı.

Elbette şunu belirtmek gerekiyor. Her SM3 kopyası bu kadar değerli değil. 156 bin dolar fiyat etiketi biçilen kopya koruma kabından bile çıkarılmamış ve koruma mührü bile sökülmemiş.

Tabiri caizse sıfırdan tek farkı ikinci el olması diyebiliriz. Zamanında NES için satışa çıkan oyunun ilk kopyalarından biri olan bu eşsiz oyun kasedi için 156 bin dolar yani yaklaşık 1.24 milyon TL gözden çıkarıldı.

Görünen o ki oyunların dijitale dönmesiyle birlikte bu tarz ürünler çok daha fazla değer kazanacak. Eğer elinizde hala ambalajı açılmamış bir oyun varsa ona iyi bakmanızı tavsiye ederiz. Çünkü oyunlar artık kutulu olarak satılmıyor. Muhtemelen bir 10 – 20 yıl sonra elinizdeki oyun çok daha değerli hale gelebilir.

İddia: iOS 15 alacak modeller belli oldu

