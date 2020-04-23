HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Super Mario Bros. oyuncuları bu güncellemeye bayılacak!

Super Mario Bros. oyuncuları bu güncellemeye bayılacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 12:09 | Son Güncelleme

Switch için Super Mario Maker 2’ye gelecek yeni güncelleme, 22 Nisan’da yeni World Maker modunun yanı sıra bir dizi yeni içerik ve özellik ekleyecek. 

Super Mario Bros. oyuncuları bu güncellemeye bayılacak!

World Maker modunda, bir kullanıcı tarafından oluşturulan birden fazla parkur, bir dünya haritasının başlangıç ​​noktasından bitiş kalesine giden bir yola bağlanabilir.

Dünya haritasının görünümü de özelleştirilebilir. Toplam 40 parkura kadar sekiz dünya birleştirilebilir ve başkalarıyla paylaşılabilen mini bir Super Mario oyunu oluşturulabilir.

World Maker’a ek olarak, Super Mario Maker 2‘de başka kimin görüneceğini tahmin edin? Koopalings! Her biri kendi hareket modeline sahip olan bu sorun çözücüden yedisinin tümü, kullanıcı tarafından oluşturulan parkurlara eklenebilir. Oyuna eklenen diğer düşmanlar arasında anahtar kovalayan Phanto ve kurmalı Mechakoopas var.

Ek güncellemeler ve parkur parçaları da ücretsiz güncellemenin bir parçası olarak SMM 2′ye geliyor. Bu, Mario ve arkadaşlarını Mario Bros.2’den görünümlerine dönüştüren ve tıpkı o oyunda olduğu gibi öğeleri ve düşmanları toplayıp atmalarına izin veren SMB2 Mantarını içerir.

Mario Bros.3’ten gelen Frog Suit ile Mario, suda kolayca yüzebilir ve hatta yüzeyini geçebilir. Oyuna eklenen diğer power-up’lar ilk olarak Super Mario World’de tanıtılan Power Balloon, New Super Mario Bros.U’dan Super Acorn ve Super Mario 3D World’den Boomerang Flower. Aynı oyundan, Cannon Box ve Propeller Box gibi giyilebilir cihazlar için de beş varyasyon vardır.

Ayrıca, Mario Kart Tour hayranları için iyi haberler var: Hem Builder Mario hem de Builder Toad, akıllı cihazlar için Mario Kart Tour oyunundaki yarış pistinde görünüyor.

22 Nisan 08:00 CEST – 6 Mayıs 07:59 CEST arası Trick Tour’da oyuncular bu kask giyen sürücüleri edinmeye çalışabilir ve çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda ödül kazanmak veya arkadaşlarına meydan okumak için yarışırken kullanabilirler.

Bill Gates hacklendi mi?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İlk etapta çok sayıda telefon satmış!İlk etapta çok sayıda telefon satmış!
Sadece 74 dakika yaşadı, organları umut olduSadece 74 dakika yaşadı, organları umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Super Mario Super Mario Bros Super Mario Maker 2 Nintendo Switch

En Çok Okunan Haberler

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

ABD'de korkutan koronavirüs gelişmesi! Uzmanlardan uyarı geldi

ABD'de korkutan koronavirüs gelişmesi! Uzmanlardan uyarı geldi

Survivor'da yemek krizi! İsyan ettiler

Survivor'da yemek krizi! İsyan ettiler

Hadise'den makyajsız karantina pozları!

Hadise'den makyajsız karantina pozları!

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borderlands 3 Loot the Universe etkinliği başladı

Borderlands 3 Loot the Universe etkinliği başladı

Trackmania Nations Remake çıkış tarihi ertelendi

Trackmania Nations Remake çıkış tarihi ertelendi

iPhone SE Plus modelinin tanıtılacağı ortaya çıktı

Ünlü analist açıkladı: Yeni iPhone yolda!

Xiaomi Mi 10 Lite MIUI 12 sürümü ile satışta olacak

Xiaomi Mi 10 Lite MIUI 12 sürümü ile satışta olacak

Realme 6 incelemesi: Uygun fiyata zengin özellikler

Realme 6 incelemesi: Uygun fiyata zengin özellikler

İlk etapta çok sayıda telefon satmış!

İlk etapta çok sayıda telefon satmış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.