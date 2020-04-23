Super Mario Bros. oyuncuları bu güncellemeye bayılacak!

World Maker modunda, bir kullanıcı tarafından oluşturulan birden fazla parkur, bir dünya haritasının başlangıç ​​noktasından bitiş kalesine giden bir yola bağlanabilir.

Dünya haritasının görünümü de özelleştirilebilir. Toplam 40 parkura kadar sekiz dünya birleştirilebilir ve başkalarıyla paylaşılabilen mini bir Super Mario oyunu oluşturulabilir.

World Maker’a ek olarak, Super Mario Maker 2‘de başka kimin görüneceğini tahmin edin? Koopalings! Her biri kendi hareket modeline sahip olan bu sorun çözücüden yedisinin tümü, kullanıcı tarafından oluşturulan parkurlara eklenebilir. Oyuna eklenen diğer düşmanlar arasında anahtar kovalayan Phanto ve kurmalı Mechakoopas var.

Ek güncellemeler ve parkur parçaları da ücretsiz güncellemenin bir parçası olarak SMM 2′ye geliyor. Bu, Mario ve arkadaşlarını Mario Bros.2’den görünümlerine dönüştüren ve tıpkı o oyunda olduğu gibi öğeleri ve düşmanları toplayıp atmalarına izin veren SMB2 Mantarını içerir.

Mario Bros.3’ten gelen Frog Suit ile Mario, suda kolayca yüzebilir ve hatta yüzeyini geçebilir. Oyuna eklenen diğer power-up’lar ilk olarak Super Mario World’de tanıtılan Power Balloon, New Super Mario Bros.U’dan Super Acorn ve Super Mario 3D World’den Boomerang Flower. Aynı oyundan, Cannon Box ve Propeller Box gibi giyilebilir cihazlar için de beş varyasyon vardır.