Super Mario Odyssey oyununu PC üzerinden oynayın

Nintendo Switch‘in çıkış oyunlarından olan Super Mario Odyssey, Mario Galaxy serisini andırması ve farklılıklar sunması ile çok beğenilmişti. Bir çok ödülün sahibi olan Super Mario Odyssey, maalesef emulatöre yeni düştü ve PC’de oynanabilir hala geldi.
Nintendo Switch emulatörü olan Yuzu, Mario Odyssey’i PC‘de oynatabiliyor. Ancak Mario Odyssey PC’de pek stabil çalışmıyor. Emulatörde doku kayıplarının yaşandığı oyunda, FPS değeri de oynanabilirlik için hiç uygun değil.
Henüz çalışmalara devam eden Yuzu‘nun geliştiricisi Mario Odyssey’in henüz PC’de oynanabilirliğinin olmadığını ancak bu sorunu çözmek için çalışmalara başladıklarını dile getiriyor.
Açık dünya Mario oyunu olan Mario Odyssey, şapka kontrolleri ve düşmanlar ile etkileşime girme özellikleri ile oldukça keyifli bir deneyim sunuyor. Kıyafet değiştirme ve gizli ayları bulma gibi özellikleri ile keyifli bir deneyim sunan Mario Odyssey, bize göre tek başına konsol aldıracak bir oyun.
Nintendo’nun son dönemde korsan ile verdiği mücadelede bir çok SNES ve NES oyunlarının ROM‘larını barındıran site kapatılmıştı. Nintendo, Switch’in oyunlarını emulatör ile PC’de oynatılmasını engellemek için muhtemelen bir hamle yapacaktır.
Super Mario Odyssey PC de nasıl görünüyor
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