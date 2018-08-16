HABER

Super Mario Odyssey oyununu PC üzerinden oynayın

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.08.2018 09:05 | Son Güncelleme

Nintendo Switch’e özel olarak geliştirilen Super Mario Odyssey, emulatör sayesinde PC üzerinden oynanabiliyor. Ancak Super Mario Odyssey PC’de pek stabil çalışmıyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar.

Super Mario Odyssey oyununu PC üzerinden oynayın

Nintendo Switch‘in çıkış oyunlarından olan Super Mario Odyssey, Mario Galaxy serisini andırması ve farklılıklar sunması ile çok beğenilmişti. Bir çok ödülün sahibi olan Super Mario Odyssey, maalesef emulatöre yeni düştü ve PC’de oynanabilir hala geldi.

Nintendo Switch emulatörü olan Yuzu, Mario Odyssey’i PC‘de oynatabiliyor. Ancak Mario Odyssey PC’de pek stabil çalışmıyor. Emulatörde doku kayıplarının yaşandığı oyunda, FPS değeri de oynanabilirlik için hiç uygun değil.

Henüz çalışmalara devam eden Yuzu‘nun geliştiricisi Mario Odyssey’in henüz PC’de oynanabilirliğinin olmadığını ancak bu sorunu çözmek için çalışmalara başladıklarını dile getiriyor.

Açık dünya Mario oyunu olan Mario Odyssey, şapka kontrolleri ve düşmanlar ile etkileşime girme özellikleri ile oldukça keyifli bir deneyim sunuyor. Kıyafet değiştirme ve gizli ayları bulma gibi özellikleri ile keyifli bir deneyim sunan Mario Odyssey, bize göre tek başına konsol aldıracak bir oyun.

Nintendo’nun son dönemde korsan ile verdiği mücadelede bir çok SNES ve NES oyunlarının ROM‘larını barındıran site kapatılmıştı. Nintendo, Switch’in oyunlarını emulatör ile PC’de oynatılmasını engellemek için muhtemelen bir hamle yapacaktır.

Super Mario Odyssey PC de nasıl görünüyor

PARTNERKaslar yarışıyor!Kaslar yarışıyor!
Samsung Galaxy Note 9 kutusundan çıkıyorSamsung Galaxy Note 9 kutusundan çıkıyor
Kablosuz internet 'silah ve patlayıcı tespitinde kullanılabilir'Kablosuz internet 'silah ve patlayıcı tespitinde kullanılabilir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Super Mario Odyssey pc teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Trump karar verdi! Beyaz Saray böyle duyurdu!

Trump karar verdi! Beyaz Saray böyle duyurdu!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! İşte o paylaşım!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! İşte o paylaşım!

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oppo F9 Pro ışığa göre renk değiştiriyor

Oppo F9 Pro ışığa göre renk değiştiriyor

Temmuz ayında en çok satan PS4 oyunları

Temmuz ayında en çok satan PS4 oyunları

3 farklı renk seçeneği ile gelecek

3 farklı renk seçeneği ile gelecek

Yeni iPhone’lar iPhone X’den pahalı olacak

Yeni iPhone’lar iPhone X’den pahalı olacak

Xiaomi Mi Pad 4 Plus tanıtıldı!

Xiaomi Mi Pad 4 Plus tanıtıldı!

Bim akıllı çocuk takip saati satacak!

Bim akıllı çocuk takip saati satacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.