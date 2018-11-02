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"Super Mario"nun gerçek karakteri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 17:10 | Son Güncelleme

Oyundaki karaktere ismini veren Mario Segale 84 yaşında hayatını kaybetti

Efsane oyunlar arasında sayılan "Super Mario"daki ana karaktere ismini veren Mario Segale yaşamını yitirdi.

ABD'de emlakçılık yapan İtalyan asıllı 84 yaşındaki Segale'nin 27 Ekim'de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uluslararası elektronik ve oyun şirketi Nintendo, 1981 yılında Mario Segale'ın aracılığıyla bir fabrika kiralamıştı.

"Super Mario"nun geliştiricisi Shigeru Miyamoto, oyundaki ana karakterin ismini "Jumpman", prensesin adını "Lady" koymuş ancak Nintendo bu ismi beğenmeyerek reddetmişti.

Miyamoto bunun üzerine, isminden ilham aldığı Segale ile irtibata geçerek oyundaki karakterin ismini Mario olarak belirlemiş ve bu isim şirket tarafından kabul edilmişti.

Mario Segale 4 çocuk ve 9 torun sahibiydi.

"Super Mario" 12 milyondan fazla satışla, firmanın en çok sattığı oyunlardan birisi oldu.

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Super Mario Mario Segale oyun

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