Süper markette partnerine tasma takıp gezdirdi

Sağlıklı gıdalar satan bir dükkanda çekilen fotoğraf, “Erewhon’da bugün çekildi” notuyla Twitter’da paylaşıldı ve fotoğraf 10 binin üzerinde beğeni aldı.

Erewhon, organik, yerel ve sürdürülebilir gıda ürünleri satan lüks, sağlıklı gıda mağazası olarak tanınıyor. Mağazada bulunan diğer müşteriler ise siyah mini etek ve çizme giyen kadınla ve peşinden tasmayla dört ayak üzerinde gelen partnerini gördüklerinde muhtemelen biraz şaşırdı.

Görüntülerden kısa süre sonra gizemli kadının kimliği de ortaya çıktı. Kendisine “Sahibe Lark” adını veren kadın Daily Dot’a konuşarak “Yalnızca biraz meyve suyu almak istemiştim. Kölem ve arkadaşlarımla birlikte dışarıda video çekiyor ve alışveriş yapıyordum. Sonra Erewhon’da durduk. Çok sayıda kamera ve ilgi üzerimizdeydi” dedi.

Benzer bir olay geçen sene Londra’da yaşandı. Geçen yıl kölesi olan bir adamla Londra’nın kalabalk tren istasyonunda yürüdüğü başka videoları da ortaya çıktı. Kimliği açıklanmayan adam, siyah giysileri içinde ve dört ayak üzerinde emekleyerek ilerlerken üzerinde “Bayan Foxx için deneme süresinde” yazan bir tabela taşıyordu.