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Süper model Natalia Vodianova, kadınlar için Antalya'da (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 13:39 | Son Güncelleme

VODIANOVA: TÜRK KADINLARINI ÇOK ETKİLEYİCİ BULUYORUM Yardımseverlik platformu ELBI desteğiyle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nca (UNFPA), kadınların güçlendirilmesine ve tabuların üstesinden gelinmesine yönelik Antalya'da düzenlenen 'Let's Talk!' sempozyumuna ev sahipliği yapan dünyaca ünlü süper model Natalia Vodianova, Türk kadınlarından çok etkilendiğini söyledi.

Süper model Natalia Vodianova, kadınlar için Antalya'da (2)

VODIANOVA: TÜRK KADINLARINI ÇOK ETKİLEYİCİ BULUYORUM
Yardımseverlik platformu ELBI desteğiyle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nca (UNFPA), kadınların güçlendirilmesine ve tabuların üstesinden gelinmesine yönelik Antalya'da düzenlenen 'Let's Talk!' sempozyumuna ev sahipliği yapan dünyaca ünlü süper model Natalia Vodianova, Türk kadınlarından çok etkilendiğini söyledi.
Sempozyumda gazetecilere açıklamalarda bulunan Natalia Vodianova, birçok farklı ülkeden gelen temsilcilerle kadınların önyargılar nedeniyle yaşadıkları sorunları anlamak, aşmak için burada bir araya geldiklerini kaydetti. Türkiye'deki sorunlar için de yetkililerden, aktivistlerden, kanun yapıcılardan bakanlık ve sahada çalışan insan seviyesinde olsun hikayeleri paylaştıklarını anlatan Vodianova, "Bunları konuşarak, tartışarak kadınlara daha geniş, daha özgür bir alan yaratmaya ve özellikle kadın sağlığı konusundaki önyargıları yıkmak ve daha anlayışlı bir toplum yaratmak ve birlikte çalışmak için buradayız. O yüzden bunları konuşarak, birbirimize anlatarak, öğrenip, deneyimlerimizi paylaşacağız" diye konuştu.
Türkiye'deki kadınlardan çok etkilendiğini ve Türk kadınlarını çok etkileyiciyi bulduğunu belirten Vodianova, "Dün Zeynep hanım diye biriyle tanıştım, bir tasarımcı mimar. Kadınlara hitap eden, kadınlara özel bir cami çalışması var, bu beni çok etkiledi. Kadınları dahil eden, kapsayıcı bir çalışma. Türk kadınlarını zaten çok etkileyici buluyordum, Zeynep hanımın hikayesi beni iyice etkiledi. BM Nüfus Fonu'nun bağlantılarıyla, ortaklığıyla birlikte çalışıyoruz bugün. Onların sayesinde biraraya getirdiğimiz kadın aktivistlerle biz aslında bu değişimi başlatıyor ve yapabiliyoruz. O yüzden onlarla çalışmaktan çok mutluyum" dedi.
DİLEK SABANCI'YA ÖDÜL
Türkiye'deki kadınlara en güzel örneklerden biri olarak Dilek Sabancı'yı gösteren Natalia Vodianova, özellikle özel ihtiyacı olan kadınlar için yaptığı çalışmalardan dolayı özel ödül verileceğini açıkladı.Vodianova, "Special Olympics Turkey ödülü, mental olarak ihtiyaçları olan olimpiyatlara yönelik katkılarından dolayı Dilek Sabancı'ya vereceğiz. Bugün çok önemli, çok etkileyici aktivist kadınla tanıştım ve bugün başladığımız çalışmanın bayrağını taşıyan devam ettiren kadınlar olacaklar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Süper model Natalia Vodianova, kadınlar için Antalya'da (2)Süper model Natalia Vodianova, kadınlar için Antalya'da (2)Süper model Natalia Vodianova, kadınlar için Antalya'da (2)Süper model Natalia Vodianova, kadınlar için Antalya'da (2)

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