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Süper nohutlar Sivas’ta geliştiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 14:52 | Son Güncelleme

Sivaslı bilim insanları verimi ve kaliteyi daha da arttıracak, kış şartlarına dayanıklı nohut fidesi geliştirmeyi başardı.Sivaslı bilim insanları kaliteli nohut üretimini yaygınlaştırmak için geniş tarım arazilerine sahip soğuk illerde ekilebilecek, soğuğa dayanıklı nohut fidesi geliştirmeyi başardı.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bitki ve Hayvan Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Doç.

Süper nohutlar Sivas’ta geliştiriliyor

Sivaslı bilim insanları verimi ve kaliteyi daha da arttıracak, kış şartlarına dayanıklı nohut fidesi geliştirmeyi başardı.
Sivaslı bilim insanları kaliteli nohut üretimini yaygınlaştırmak için geniş tarım arazilerine sahip soğuk illerde ekilebilecek, soğuğa dayanıklı nohut fidesi geliştirmeyi başardı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bitki ve Hayvan Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Tolga Karaköy başkanlığındaki proje kapsamında 2 yılda yaklaşık bine yakın yabani nohut incelenerek uygun yabani nohutların genleri kültürlü nohutlara aktarılıp soğuğa dayanıklı türler geliştirildi.

Yabani nohutlar kullanıldı
Konuya ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Tolga Karaköy, araştırmada güçlü yabani formların değerlendirildiğini belirtip, “Bu ıslah çalışmasında amacımızı kışa dayanıklı nohut çeşitlerinin geliştirilmesi. Kışa dayanıklılık bölgemiz açısından çok önemli. Bizim buğdaya alternatif ürünleri geliştirmemiz gerekiyor. Bölgemizde nohut genelde Nisan ayının sonlarında ve Mayıs ayında ekilir. Ekim dönemi yazın olduğu için vejetasyon süresi kısa. Bu süre kısa olduğu için de nohutların verimi düşük oluyor. Biz yaptığımız çalışmalarda özellikle yabani formları kullanıyoruz. Deneme üretimlerini yaptığımız bahçemizde bu yabani formları kış aylarında buğdayla birlikte ektik. Ekim ayında ekilen bu sert geçen kış dönemini dayanıklı bir şekilde atlattı. Bu türler üzerinde ıslah çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Islah çalışmalarımızda soğuğa dayanıklı gen kaynağını kültür formlarına aktarmaya çalışacağız” dedi.

İki yılda bin tür denendi
Karaköy, iki yılda yaklaşık bin yabani nohut türü üzerinde inceleme yaptıklarını ifade edip, “Yaklaşık 2 yıldır bin civarında yabani formun kışa karşı dayanıklılıklarını deniyoruz. Kışa dayanıklı olan türleri tespit ettik. Melezleme çalışmaları ile türlerin genlerini kültür formlarına aktarıyoruz. Bu aktarma tamamlandığında çiftçilerimiz buğdaya alternatif olarak Ekim ayında nohut ekecek ve yazın çok daha kaliteli ürün alabilecek. Burada deneme üretimi yapılan bitkilerin büyük bir bölümü geçtiğimiz kış mevsimini atlatan bitkiler. Bu bitkilerin kar örtüsü altında kalmadan -25’leri atlatabilmesi çok önemli" şeklinde konuştu.

Süper nohutlar Sivas’ta geliştiriliyor

Süper nohutlar Sivas’ta geliştiriliyor

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