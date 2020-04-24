Süper Piyango'da 1 milyon liralık büyük ikramiye bir kişiye çıktı (Süper Piyango nedir?)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Piyango oyununun çekilişinde, 1 milyon liralık büyük ikramiye, 287692 numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte 100 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası 084884 olurken, amorti kazanan rakamlar 2 ve 5 olarak belirlendi.
Milli Piyango İdaresi'nin yeni şans oyunu Süper Piyango... Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor.
Süper Piyango, her gün çekilişi yapılan (ikramiye kazandıran) ve sonuçları günlük ilan edilen bir şans oyunudur. Bilet satışı her gün saat 22:30 'da başlayan ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona eren Süper Piyango oyununda, yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile kazananlar belirlenir.