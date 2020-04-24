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Süper Piyango'da 1 milyon liralık büyük ikramiye bir kişiye çıktı (Süper Piyango nedir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 22:45 | Son Güncelleme

Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı. Süper Piyango'da 1 milyon liralık büyük ikramiye bir kişiye çıktı. Peki, Süper Piyango nedir? Süper Piyango'nun özellikleri nelerdir? Süper Piyango nasıl oynanır? İşte Süper Piyango ile ilgili merak edilenler...

Süper Piyango'da 1 milyon liralık büyük ikramiye bir kişiye çıktı (Süper Piyango nedir?)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Piyango oyununun çekilişinde, 1 milyon liralık büyük ikramiye, 287692 numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte 100 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası 084884 olurken, amorti kazanan rakamlar 2 ve 5 olarak belirlendi.

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi'nin yeni şans oyunu Süper Piyango... Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor.

SÜPER PİYANGO NASIL OYNANIR?

Süper Piyango, her gün çekilişi yapılan (ikramiye kazandıran) ve sonuçları günlük ilan edilen bir şans oyunudur. Bilet satışı her gün saat 22:30 'da başlayan ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona eren Süper Piyango oyununda, yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile kazananlar belirlenir.

SÜPER PİYANGO ÖZELLİKLERİ

  • Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak
  • 1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak
  • Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekilişle belirlenecek
  • Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak
  • Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak
  • Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak
  • Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek
  • Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

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