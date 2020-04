Süper Piyango'da 1 milyon liralık büyük ikramiye bir kişiye çıktı (Süper Piyango nedir?)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Piyango oyununun çekilişinde, 1 milyon liralık büyük ikramiye, 287692 numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte 100 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası 084884 olurken, amorti kazanan rakamlar 2 ve 5 olarak belirlendi.

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi'nin yeni şans oyunu Süper Piyango... Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor.

SÜPER PİYANGO NASIL OYNANIR?

Süper Piyango, her gün çekilişi yapılan (ikramiye kazandıran) ve sonuçları günlük ilan edilen bir şans oyunudur. Bilet satışı her gün saat 22:30 'da başlayan ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona eren Süper Piyango oyununda, yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile kazananlar belirlenir.

SÜPER PİYANGO ÖZELLİKLERİ

Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak

Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekilişle belirlenecek

Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

