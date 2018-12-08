Super Smash Bros. Ultimate inceleme puanları

Nintendo 64 ile başlayan efsane bugün Switch‘te varlığını sürdürmeye devam ediyor. Nintendo başta olmak üzere kült oyun karakterlerini barındıran muadili var deselerde asla olmayan Super Smash Bros. Ultimate, bugün inceleme puanları ile karşımıza çıktı.
Switch için çıkan AAA oyunları gibi Super Smash Bros. Ultimate de oldukça yüksek puanlar almayı başarıyor.
Bünyesinde DLC’ler ile 74 farklı karakteri barındıdan Super Smash Bros. Ultimate, neredeyse çoğu kuruluştan tam puan almayı başarıyor. Oyunun en belirleyici olan Metascore puanı ise 93 gibi oldukça yüksek bir puan.
Metascore 93 Puan
Power Unlimited 100 Puan
God is a Geek 100 Puan
FANDOM 100 Puan
Press Start Australia 100 Puan
TheSixthAxis 100 Puan
Nintendo Insider 100 Puan
Areajugones 100 Puan
Twinfinite 100 Puan
Eurogamer Italy 100 Puan
FNintendo 90 Puan
CGMagazine 90 Puan
Edge Magazine 90 Puan
Gameblog.fr 90 Puan
Gamer.nl 90 Puan
Nintenderos 93 Puan
The Games Machine 93 Puan
GamePro Germany 92 Puan
GamesRadar+ 90 Puan
SpazioGames 97 Puan
XGN 97 Puan
Jeuxvideo.com 95 Puan
Hobby Consolas 95 Puan
Destructoid 95 Puan
EGM 95 Puan
InsideGamer.nl 95 Puan
IGN 94 Puan
Multiplayer.it 94 Puan
Everyeye.it 93 Puan
Metro GameCentral 90 Puan
Telegraph 80 Puan
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