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Super Smash Bros. Ultimate inceleme puanları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.12.2018 09:09 | Son Güncelleme

Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştiren Super Smash Bros. Ultimate inceleme puanları ile göz dolduruyor. Super Smash Bros. Ultimate neredeyse çoğu kuruluştan tam puan almayı başardı.

Super Smash Bros. Ultimate inceleme puanları

Nintendo 64 ile başlayan efsane bugün Switch‘te varlığını sürdürmeye devam ediyor. Nintendo başta olmak üzere kült oyun karakterlerini barındıran muadili var deselerde asla olmayan Super Smash Bros. Ultimate, bugün inceleme puanları ile karşımıza çıktı.

Switch için çıkan AAA oyunları gibi Super Smash Bros. Ultimate de oldukça yüksek puanlar almayı başarıyor.

Bünyesinde DLC’ler ile 74 farklı karakteri barındıdan Super Smash Bros. Ultimate, neredeyse çoğu kuruluştan tam puan almayı başarıyor. Oyunun en belirleyici olan Metascore puanı ise 93 gibi oldukça yüksek bir puan.

Metascore 93 Puan
Power Unlimited 100 Puan
God is a Geek 100 Puan
FANDOM 100 Puan
Press Start Australia 100 Puan
TheSixthAxis 100 Puan
Nintendo Insider 100 Puan
Areajugones 100 Puan
Twinfinite 100 Puan
Eurogamer Italy 100 Puan
FNintendo 90 Puan
CGMagazine 90 Puan
Edge Magazine 90 Puan
Gameblog.fr 90 Puan
Gamer.nl 90 Puan
Nintenderos 93 Puan
The Games Machine 93 Puan
GamePro Germany 92 Puan
GamesRadar+ 90 Puan
SpazioGames 97 Puan
XGN 97 Puan
Jeuxvideo.com 95 Puan
Hobby Consolas 95 Puan
Destructoid 95 Puan
EGM 95 Puan
InsideGamer.nl 95 Puan
IGN 94 Puan
Multiplayer.it 94 Puan
Everyeye.it 93 Puan
Metro GameCentral 90 Puan
Telegraph 80 Puan

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