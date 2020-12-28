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  4. 'Süper tanıyıcı' 2012'den beri 2 binden fazla şüpheliyi tespit etti

'Süper tanıyıcı' 2012'den beri 2 binden fazla şüpheliyi tespit etti

28.12.2020 15:17 | Son Güncelleme:
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'Süper tanıyıcı' 2012'den beri 2 binden fazla şüpheliyi tespit etti

İngiltere'de yüzleri mimikleri ve en küçük ayrıntılarıyla hatırlama konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan polis memuru Andy Pope, 2012 yılından itibaren 2 binden fazla şüpheliyi tespit etti.

İngiltere’de West Midlands polis teşkilatında çalışan Andy Pope (43) adlı polis memurunun süper bir hafızaya sahip olduğu ve suçluları mimik, jestlerini, yüzlerindeki ayrıntıları unutmayarak hatırladığı için bugüne kadar yaklaşık 2 bin şüpheliyi tespit ettiği ortaya çıktı.

Pope basına yaptığı açıklamada, şüphelilerin yüzündeki en ufak mimik ve ayrıntıyı hatırladığı için yıllar sonra bile şüpheliler yüz maskesi takmasına rağmen tanıdığını belirtti. Süper hafıza polisi olarak adlandırılan Pope, hedefinin 2022’ye kadar 2 bin 500 şüpheliyi teşhis etmek olduğunu belirtti.

'AÇIKLAMAK İMKANSIZ SADECE BİR İÇGÜDÜ’

Polis memuru Pope, yeteneği konusunda yaptığı açıklamada "Açıklamak imkansız. Bu sadece bir içgüdü, bu o insan diyorum ve o kişi çıkıyor" dedi. Süper hafızalı polis memuru Pope, teşkilatın arananlar listesine giren şüphelilerin fotoğraflarına sürekli baktığını ve devriye gezdiği sırada hafızasında yer eden kişiyi yüzündeki ayrıntılar, mimikler ve jestlerinden yüzde 100 oranında doğru bir şekilde tespit ettiğini belirtti. Pope, zamanının çoğunu tren ve otobüslerde seyahat ederek geçiriyor.

BİR GÜNDE 17 ŞÜPHELİ

Süper hafızalı polisin, bir günde 17 şüpheliyi tespit ettiği ve hatta bir şüpheliyi ise trafik ışıklarında beklerken teşhis ettiği açıkladı.

Dünya üzerinde sadece 20 kişinin üye olduğu Süper Tanıyıcılar Derneği'nin üyesi de olan Pope, 2018 yılında başarılı çalışmalarından dolayı polis teşkilatı tarafından ödüllendirildi.

Dünya üzerinde sadece 20 kişinin üye olduğu Süper Tanıyıcılar Derneği'nin üyesi de olan Pope, 2018 yılında başarılı çalışmalarından dolayı polis teşkilatı tarafından ödüllendirildi.

Süper Tanıyıcılar Derneği, dünya çapında süper tanıma becerilerine sahip kişileri temsil eden profesyonel bir organizasyon olarak biliniyor. Ruhsat programı aracılığıyla, süper tanıyıcı kişilerin yeteneklerini doğru alanlarda değerlendiren bir kuruluş.

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