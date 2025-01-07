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Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan kişisel bakıma onlarca üründe cazip fiyatlar
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Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan kişisel bakıma onlarca üründe cazip fiyatlar

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
06.01.2025 15:12
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Kış günlerini daha keyifli ve rahat geçirmenin yolu Süper Tasarruf Haftası’ndan geçiyor! Her evin ihtiyacı olan süpermarket ürünleri indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdiden söyleyelim, ev ekonominizi destekleyecek bu fırsatlar yalnızca bir hafta sürecek. Hemen şimdi alışveriş listenizi çıkarıp sepetinizi doldurmaya ne dersiniz?

Yeni yılın ilk fırsatları kapıda! Süper Tasarruf Haftası, 8 Ocak’a kadar Prime üyelerine özel indirimlerle alışveriş severleri bekliyor. Kişisel bakım ürünlerinden mutfak gereçlerine, ev yaşamından yapı market ürünlerine kadar onlarca üründe harika indirimleri kaçırmamak için acele edin. Dahası, 500 TL üzeri alışverişlerde sepette %15 ekstra indirim fırsatıyla bütçenize de dost bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Sizler için bu haftanın en öne çıkan fırsatlarını bir araya getirdik. İşte detaylar!

Prime üyesi olmak ve avantajlardan yararlanmak isterseniz buradan üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

Süper Tasarruf Haftası kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

1. Nescafe 3'ü 1 Arada

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Kahve keyfini pratik bir şekilde yaşamak isteyenler için Nescafe 3'ü 1 Arada, mükemmel bir seçenek. Kahve, şeker ve kahve kremasının kusursuz dengesiyle her yudumda eşsiz bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz. İster evde, ister işte, ister yolda Nescafe 3'ü 1 Arada hızlı hazırlanışı ve enfes aromasıyla günün her anında yanınızda!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uygun fiyat, kaliteli ürün."

"Bildiğimiz tat. Çok hızlı teslimat."

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2. Rexona Men Clinical Protection Clean Scent

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Yoğun bir tempoda terleme ve kötü koku endişesini geride bırakmak isteyenler için Rexona Men Clinical Protection Clean Scent, mükemmel bir çözüm. İleri Aktif Teknolojisi sayesinde 96 saate kadar kesintisiz koruma sağlarken, ferah kokusuyla gün boyu tazelik hissi veriyor. Spor, iş veya günlük yaşamda güvende hissetmek isteyen erkekler için 3 kat güçlü koruma şimdi bir stick deodorantla bir arada!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten terletmiyor koku olmuyor fiyatları kampanya dönemlerinde iyi oluyor."

  • "Ürün çok kaliteli en sıcak yaz günlerin de terleseniz dahi koku yapmıyor."
Ürünü İncele

3. Starbucks Dark Caffè Verona

10 (26)

Kavrulmuş şeker ve bitter kakao notalarına sahip tadı ile Starbucks Dark Caffè Verona, her yudumunda tutku ve hikaye barındıran dengeli ve zengin bir kahve deneyimi sunuyor. %80 Latin Amerika, %20 Asya-Pasifik çekirdeklerinin karışımından oluşan bu koyu kavrulmuş kahve, zengin ve dengeli tat profiliyle kahve tutkunlarının vazgeçilmezi. Halihazırda öğütülmüş ve demlenmeye hazır bu kahveyle, evinizde Starbucks kalitesini deneyimleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Filtre kahvede müthiş bir tat ve haz veren Veranda, tavsiye ederim."

  • "Tek kelime ile harika. Ailecek çok seviyoruz."
Ürünü İncele

4. Trendline Biftekli Yetişkin Köpek Maması

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Trendline Biftekli Yetişkin Köpek Maması, yetişkin köpeklerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özenle formüle edilmiş bir ürün. İçeriğinde bulunan vitaminler, dostunuzun bağışıklık sistemini desteklerken, biftek aroması sayesinde keyifle tüketmelerini sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uzun suredir sokak köpekleri için arayıştaydım. Bu mamayı hepsi çok severek yiyor."

  • "Süper, anlatıldığı gibi."
Ürünü İncele

5. Gerber Organik Pirinçli, Buğdaylı, Muzlu ve Ahududulu Bebek Atıştırmalığı

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Gerber Organik Pirinçli, Buğdaylı, Muzlu ve Ahududulu Bebek Atıştırmalığı, 10 aydan itibaren bebeğinizin beslenmesine keyifli bir dokunuş katıyor. Yüksek B1 vitamini içeriği sayesinde, bebeğinizin sağlıklı gelişimini desteklerken ara öğünlerde besleyici bir alternatif sunuyor. İlave şeker içermeyen ve ECOCERT organik sertifikalı atıştırmalığı bebeğiniz için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ambalajı harika. Üretim koşullarının ve hijyenin çok iyi olduğunu düşünüyorum."

  • "Tam bebekler için yapılmış, aroması çok hafif."
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6. Bonnie Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması

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Bonnie Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması, sevimli dostlarınızın günlük beslenme ihtiyaçlarını tam ve dengeli bir şekilde karşılamak için üretilmiş. Doğal içerikleri ve kuzu etinin lezzetiyle kedinizin iştahını kabartırken, sağlıklı bir yaşam için gerekli tüm besinleri sunan Bonnie kedi maması, her öğünde güvenle tercih edebileceğiniz kaliteli bir mama!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sokaktaki kedilerim için almıştım hepsi bayılarak yedi."

  • "Kedim beğenerek yiyor. Tavsiye ederim."
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7. Eti Pizza Kraker Peynirli

6 (29)

Eti Pizza Kraker Peynirli, yıllardır severek tüketilen efsane kraker lezzetini şimdi peynir ve haşhaşın mükemmel uyumuyla taçlandırıyor. Ağızda dağılan dokusu ve benzersiz pizza şekliyle atıştırmalık keyfinize lezzet katarken, doyurucu içeriğiyle açlığınızı yatıştırıyor. Nefis pizza tadıyla fark yaratan lezzet, ara öğünlerin vazgeçilmezi olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün lezzetli ve taze."

  • "İyi fiyata aldım, iş yerinde dağıttım herkese."
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8. Balparmak Çıtkapak Çam Balı

7 (29)

Balparmak Çıtkapak Çam Balı, kendine has nefis tadı ve eşsiz kokusuyla sizi Ege’nin büyüleyici çam ormanlarına götürüyor. Pamuklu koşnil böceği ve çam ağaçlarının doğal uyumuyla başlayan bu özel yolculuk, arıların sabırla işlediği çam balına dönüşüyor. Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde üretilen doğal lezzet, Balparmak kalitesiyle sofralarınıza geliyor. Kahvaltıdan tatlı tariflerine, çam balının lezzetini mutlaka deneyin!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Balparmak kalitesi daha ne olsun."

  • "Güvendiğim sayılı markalardan biri Balparmak."
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9. Pril Hepsi 1 Arada Jel

8 (30)

Bulaşıklarınızdaki inatçı ve kurumuş kirleri kolayca temizleyen Pril Hepsi 1 Arada Jel, güçlü yapısıyla düşük sıcaklıklarda ve kısa programlarda bile etkili temizlik sağlarken, cam koruma özelliğiyle bardaklarınızda uzun süreli parlaklık bırakıyor. Her yıkamada mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlayan deterjan ile kirleri zahmetsizce temizleyebilir, bulaşıklarınıza göz alıcı bir parlaklık kazandırabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Paketleme güzel. Ürün kaliteli. Dökülmeden geldi."

  • "Jel deterjan uzun zamandır kullanmamıştım. Bardaklarda leke kalmadan yıkadı. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

10. Nestlé Nesfit Tam Tahıllı Karışık Meyveli Mısır Gevreği

9 (30)

Nestlé Nesfit Tam Tahıllı Karışık Meyveli Mısır Gevreği ile güne besleyici ve keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz. Tam buğday, yulaf ve pirinçten gelen tam tahıllar, karışık meyvelerin lezzetiyle birleşen ürün, vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş içeriği ile kahvaltılarınıza hem sağlık hem de lezzet katıyor. Üstelik, soğuk sütle dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu pratik tarifle zamandan tasarruf ederek güne enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "En iyi mısır gevreği. Severek tüketiyoruz."

  • "Beğeniyorum, kaliteli bir ürün. Sütün içine atıp öyle yiyorum."
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supertasarruf

Bu içerik 7 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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